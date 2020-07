Nicolás Castillo ya sabe que será difícil volver a jugar futbol de manera profesional, tras la trombosis arterial que puso en riesgo la pérdida de su pierna, e incluso su vida, a principios de año.

Una fuente enterada del caso contó a Grupo REFORMA que los doctores ya le explicaron al delantero del América las posibles complicaciones secundarias a las que se expone en caso de regresar a los terrenos de juego.

"Normalmente este tipo de pacientes, después de un padecimiento así, se deben anticoagular. Los pacientes anticoagulados deben tener ciertos cuidados para evitar lesiones o golpes, ya que les pueden provocar sangrados o hemorragias que lleven con esto a otra lesión.

"Secundario al tratamiento quirúrgico, tanto ortopédico como angiológico, puede que el rendimiento que tenía Nicolás antes de las cirugías se vea mermado. No sabemos si con la rehabilitación recupere la capacidad (futbolística) previa a las cirugías", informó la fuente.

El pasado 29 de enero, Castillo ingresó a cirugía de reparación del tendón del recto femoral en el hospital Ángeles Acoxpa.

Tres horas después de dicha intervención, presentó una trombosis en la arteria femoral de la pierna derecha. Su vida estuvo en riesgo. Tuvo una alta probabilidad de amputación.

La angióloga Davinia Elizabeth Sámano Saucedo lo operó de urgencia y rescató la circulación de dicha pierna.

Nicolás estuvo en terapia intensiva. Recibió el alta hospitalaria el domingo 9 de febrero. Cuatro días después, regresó al Ángeles Acoxpa luego de presentar sangrado en la herida quirúrgica. El jugador ha confesado que ese fue el momento donde sintió mayor temor.

El futbolista estuvo internado en su cumpleaños 27, el 14 de febrero. Su evolución fue favorable y por ello recibió el alta del nosocomio poco más de cinco semanas después, el 25 de marzo, justo cuando más recomendaciones había de no permanecer en un hospital de no ser estrictamente necesario, debido a la posibilidad de infección de Covid-19.

"Ya lo operaron de una arteria y lo operaron de una lesión ortopédica, no es un jugador normal. Quizá pueda jugar, ¿pero realmente va a regresar a como era antes?", cuestionó la fuente.

El América liberó la plaza de extranjero de Nicolás Castillo en el Apertura 2020. El técnico Miguel Herrera dijo el pasado viernes que en enero de 2021 analizarán qué procede con el futbolista, dependiendo de la evolución del mismo.

Vive Nico un drama auténtico

No hay cirugía sencilla, pero a la que Nicolás Castillo se sometió la mañana del 29 de enero no parecía tan compleja, al menos en el rol.

El chileno encaraba múltiples críticas por sus continuas lesiones en el América, además de la animadversión de la afición de Pumas, que se sintió traicionada. Estaba empeñado en demostrar su valía futbolística. La intervención quirúrgica para repararle el tendón del recto femoral fue el último recurso. El jugador necesitaba estar al 100 por ciento en el aspecto físico.

Nadie imaginaba que desde aquel 29 de enero pasarían 57 días para que recibiera el alta hospitalaria definitiva.

A Castillo le repararon el tendón, pero también se sometió a una intervención quirúrgica por una trombosis en la arteria femoral de la pierna derecha, y después a una cirugía de revisión, tras presentar sangrado.

"Las primeras tres operaciones no (pensé que podía morir), porque estaba en la clínica. No estuve nunca sin atención, sin algún enfermero, me sentí bien. Lo que sí, la única vez que fue más fuerte fue cuando me regresé a mi casa y me volvió a sangrar la pierna; perdí como dos litros de sangre y ahí lo vi bastante difícil, fueron momentos muy duros.

"Durante todo ese periodo perdí mucho peso: de 80 kilos llegué a pesar 68, fue el cambio más drástico que tuve, y una de esas cosas fue la pérdida de músculos, mis piernas no son las mismas de antes", dijo Castillo a Nexo Chile.

 

Enero será el mes D para Nicolás Castillo

El América liberó la plaza de "No Formado en México" del futbolista chileno, de cara al Apertura 2020.

"La lesión lleva más tiempo de lo que dure este torneo. No pasa por el ´no registro´, porque puede quedar libre. Se llega a un acuerdo con él, su representante y ante la Federación, por una lesión se justifica el no contar con él para este torneo. Esperemos siga su rehabilitación para ver y evaluar a enero cómo está y qué continúa con Nico.

"Nico seguirá perteneciendo este torneo con América, y nada más en este torneo se liberará la parte de no formado en México", dijo el técnico Miguel Herrera.