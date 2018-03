Será un día especial para ‘Chaco’ Giménez

Christian Giménez ya está en la Ciudad de México para encarar por primera vez al Cruz Azul “de sus amores” tras militar casi 8 años en La Máquina, pero también para despedirse de la que siempre será su casa, el Estadio Azul.

El conjunto cementero se muda al Estadio Azteca para el siguiente torneo por lo que si estos clubes no se topan en Liguilla, el “Chaco” pisaría por última vez esa cancha.

“Es volver a reencontrarme con ex compañeros, con una institución que quiero mucho, la verdad que sí va a ser especial, agradecimiento como siempre pero quiero que Pachuca gane”, explicó Giménez este viernes en el hotel de concentración.

“Me sentía como en casa y la verdad eso es lo especial que tenía el estadio, cada que entraba a ese estadio me animaba a hacer cosas que muy pocos estadios me animaba a hacerlo y eso es lo que tiene de especial”.

El “Chaco” agradeció el eterno cariño celeste y, a la distancia, todavía le duele si Cruz Azul anda mal, como ahora que no ha ganado tras 8 cotejos de Liga.

“Soy una persona privilegiada y bendecida por todo el cariño que me muestra la gente y nada, solamente agradecerle todo el cariño que me dieron durante 8 años en el club”, apuntó.

“Triste, triste, porque tengo mis ex compañeros, tengo amigos, tengo a mi hijo, y obviamente que siempre le deseo lo mejor al equipo y quiero que le vaya bien, y a la distancia, cuando las cosas no se dan, obviamente me pongo triste”.