Será Dembélé baja por el resto de la temporada

El calvario de lesiones vivido por el francés Ousmane Dembélé parece no tener fin y este martes el club Barcelona confirmó que el atacante estará fuera de acción al menos seis meses por un tendón roto en un muslo.

"Ousmane Dembéle se sometió a una cirugía exitosa en Turku, Finlandia, por un tendón roto en el isquiotibial proximal del muslo derecho. El francés estará fuera por alrededor de 6 meses", dio a conocer la institución culé en su portal web.

