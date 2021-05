Será coanfitrión

Este año, debido a que la contingencia por el coronavirus sigue vigente, la Gala del Met será un evento más pequeño aunque presencial, no como el año pasado, que tuvo que cancelarse por la pandemia.

Noticia Relacionada Ofrecerá noche bohemia a mamás

Sólo se le permitirá la entrada a aquellas celebridades que cuenten con invitación y hayan adquirido sus boletos individuales, que aparentemente costaron 30 mil dólares y ya fueron agotados.

Esta celebración al mundo fashion regularmente se lleva a cabo el primer lunes de cada mayo, aunque en esta ocasión fue retrasado hasta el 13 de septiembre de este año, con la esperanza de que el mundo se haya adentrado a una nueva normalidad fuera de peligro sanitario.

LA EXHIBICIÓN

La Gala del Met siempre viene acompañada de una exhibición, que este año se compondrá de dos partes: "In America: A Lexicon of Fashion", que se abrirá al público el 18 de septiembre, e "In America: An Anthology of Fashion", propuesta para el 5 de mayo del 2022.

Este magno evento, conocido popularmente como el Óscar de la moda, se creó con la finalidad de recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Met; los invitados de años pasados incluyen a celebridades de diversos ámbitos como Lady Gaga, Jeff Bezos, Elon Musk, Kim Kardashian, Rihanna, Madonna, Cher, entre muchos otros.

DE GRAN ESTILO

La estrella de Llámame por tu Nombre, de 25 años, ha causado sensación en el mundo de la moda en años recientes por los looks llenos de estilo que ha presentado en diversas alfombras rojas, portando marcas como Gucci, Louis Vuitton, Alexander McQueen, entre otros.