Será Chris Hemsworth el villano en precuela de 'Mad Max'

Hablando con el periodista Kyle Buchanan en su libro "Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road", el productor y primer asistente de dirección de Fury Road, P.J. Voeten, habló sobre el casting de Hemsworth.

"George Miller (director del filme) vio a Chris inicialmente como una cortesía y luego se enamoró de la idea", explicó a través del portal especializado Slash Film.

"Él va a jugar y actuar totalmente contra lo esperado, pues será el malo principal. Desafortunadamente, tenemos que encontrar a todos nuestros otros personajes que ya no están: un nuevo Immortan, un nuevo Bullet Farmer y algunos otros".

Miller había dicho previamente que había considerado traer de vuelta a Charlize Theron, quien interpretó a Furiosa en Fury Road, pero decidió no hacerlo.

"Durante mucho tiempo, pensé que podíamos usar efectos especiales para rejuvenecer a Charlize, pero no creo que estemos cerca de eso todavía", dijo el cineasta al respecto.

"Pese a los valientes intentos en El Irlandés, creo que todavía hay un largo camino. Todo el mundo está a punto de resolverlo, en particular los diseñadores de videojuegos japoneses, pero todavía hay muchos retos por delante, creo".