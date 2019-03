Será altamente erótico

Ciudad de México.

Desde que Mario Casas apareció en la cinta 'Tres metros sobre el cielo' se convirtió en uno de los actores jóvenes favoritos, no sólo por su carisma sino también por su físico.

Recientemente se dio a conocer que el español protagonizará 'Instinto' en la que dará vida a Marco Mur, un empresario exitoso que tiene un oscuro secreto: es miembro de un club selecto que permite dar rienda suelta a los deseos sexuales más ocultos.

La producción será una mezcla entre 50 sombras de Grey y El lobo de Wall Street.

Oscar Casas, su hermano, interpretará a un chico con autismo.

En una entrevista que dio al programa Hoy Por Hoy, Casas habló del contenido altamente erótico que se podrá ver en la ficción:

Espero la productora de la serie se atreva a emitir las escenas sexuales que realmente hemos rodado... A ver si la ficción española se atreve", dijo.

Además, adelantó que realizó un desnudo frontal.

Se han grabado escenas fuertes. Nos podríamos haber quedado en una cosa más comercial e ir hacía más público. Todavía no he visto la serie montada, pero ya me han dicho que no saben si se van a poder montar ciertas secuencias".