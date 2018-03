Será para Alanís su Clásico del ‘Adiós’

Guadalajara, Jalisco.- Cada partido ya trae para Oswaldo Alanís internamente, las notas musicales de las golondrinas en su mente.

El defensa del Guadalajara reconoció que la nostalgia ha aparecido en su sentimientos, y más al estar convencido de que el del sábado, será su último Clásico Nacional defendiendo la camiseta del Guadalajara.

“Precisamente hace unos días pensaba justamente eso, y sí, al final el saber que este es el último que me tocará, al menos en esta etapa sí, me deja con ese sabor especial de que hay que jugarlo de buena manera, tanto el Clásico como en todos los partidos, en cada uno que he tenido la oportunidad creo que lo he vivido especial”, confesó el zaguero, quien se perdió las primeras cinco fechas del torneo por un conflicto contractual con la directiva.