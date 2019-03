Ser vegano... por el amor a los animales

El Mañana / Staff.- Luna tiene cinco años de ser vegana, decidió dejar el régimen alimenticio que incluya la carne debido a su gran amor por los animales y su postura contra el maltrato animal.

Actualmente come semillas de girasol, calabaza, verduras cocidas, tortas de lenteja y se elabora platillos muy ricos, todo sin un trozo de carne, incluso no toma leche o come queso, y hasta las gomitas de dulce ha dejado, ya que se realizan a base de piel de animales.

"Era difícil primero para la situación familiar porque no podía comer a la misma hora que mis padres y hermano, porque ellos comían carne, entonces yo comía en una hora distinta, eso fue lo difícil, luego ya mi familia comenzó aceptar mi régimen y ahora comen más verdura", dijo.

Luna se ha mantenido en el régimen vegano y comenta que no extraña la carne o el pollo, por el contrario lo ve como un beneficio para los animales.

"No se me dificultó porque quiero mucho a los animales y prefiero mantener bien mi salud y siempre les digo a mis amigos y conocidos, si los mataderos fueran de cristal todo mundo seria vegano", expresó.

Al convivir con sus amigos o su familia, Luna explica que cuando van a comer pizza, ella pide una vegetariana y solamente se come lo de arriba, ya que el queso tampoco es parte de su alimentación.

"Te acostumbras a nuevas cosas, ha elaborar platillos con verduras y semillas, todo tiene un buen sabor y depende de cómo lo prepares, a mi me gusta ser vegana y lo seguiré siendo", finaliza la joven de 24 años de edad.