´Ser capitán es un paquete muy grande´

Pese a haber defendido ya la playera de la Selección de México durante 14 años, Andrés Guardado confesó que portar la cinta de capitán es una obligación enorme, aún para él.

"Es una responsabilidad muy grande, muchas veces he sentido que me queda muy grande, porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida como es Rafa Márquez, (porque) tú ves su porte, su jerarquía, su carrera, todo lo que ha ganado. Ser su sucesor es un paquete muy grande", aseguró en Fox Sports.

El contención del Betis confesó cuál ha sido su método para llevar bien la misión de sustituir a Márquez.

"He tenido que hablar con mis compañeros de mayor peso dentro de la Selección para pedirles ayuda, a Memo (Ochoa), Chícharo (Javier Hernández), (Héctor) Herrera, en su momento Chuy (Jesús) Corona y gracias a eso he sentido un respaldo muy importante de todos los compañeros, que al final es lo que hace que seas o no un buen líder", declaró.

Guardado reveló que está muy cerca de renovar con Real Betis.

"Estamos muy cerca de cerrar la renovación, feliz de que un equipo como el Betis, con este proyecto tan ambicioso, siga confiando en mí a pesar de la edad, eso me compromete y me da mucha confianza", estableció el contención del cuadro sevillano, que ocupa el sitio 15 de LaLiga, con 13 unidades.