La cantante Ely Guerra no cree en el éxito al azar, ya que todo conlleva un sacrificio y entrega total por voluntad propia al trabajo.

Guerra, quien actuará en el Festival Vive Latino este fin de semana y presentará una masterclass en el sound: check Xpo el 21 de abril en el World Trade Center, Ciudad de México, compartió sus reflexiones.

A lo largo de varias etapas, Ely ha descubierto los altos y bajos de la vida del músico; piensa que, pese a que actualmente existen herramientas que podrían facilitar el ascenso de un artista, esto no es garantía de prosperidad en ninguna de las expresiones artísticas.

Aunque la vida de celebridad parece tener mucho glamour, la cantautora está segura de que este estatus no se alcanzaría, de no ser por el compromiso hacia la expresión del arte, ya que son la clave para un resultado positivo en la carrera de cualquier autor creativo y le gustaría compartir su ideología con las nuevas generaciones que se interesan en entrar a la industria artística.

"Ser artista es algo serio, no es una decisión que se tome en un momento de frialdad y tiene espacios de oscuridad que, cuando no se saben manejar, termina dándonos a conocer historias tristes de personajes famosos. Es importante que los más jóvenes puedan tener vínculos con el arte. El concepto del autor no es algo que esté de moda, es un concepto humano y natural", dijo.

Guerra asegura que elegir el camino de la creación del arte es una decisión difícil que puede resultar en consecuencias positivas y negativas para una persona, pese a que uno se encuentre rodeado de un equipo eficiente y confiable, cuando uno se convierte en artista, es una responsabilidad de sólo una persona.

A lo largo de casi 30 años de carrera activa, la autora considera que ha aprendido y superado los obstáculos que se le presentan gracias a la experiencia, sin embargo, su medio de expresión, la música, es uno de los más solitarios que existen y aun cuando lo haya hecho en más de una ocasión, sigue encontrando dificultad en aceptar el proceso de creación por lo que es.

"La música es un canal increíblemente positivo por donde transitar y aunque se crea de manera muy apasionada, con un flujo de excitación, el proceso es solitario, siempre deja mucho que desear".

Ely Guerra recomienda: "Si lo que te interesa es tener una propuesta artística, debes ser coherente con un sentimiento, preocuparte por representar a otros a través de tu labor, hay un compromiso, respeto y esta es una manera de afrontar lo difícil del camino que viene como artista", mencionó.

La compositora piensa también que, cuando comparte sus historias, deja atrás el sentimiento de vacío que llega con el inicio de un disco nuevo o la creación de una obra, mientras más pueda contar sobre las experiencias, se vuelve más sencillo seguir adelante y comenzar una nueva etapa.