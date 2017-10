Se quedaron sin nada seis familias al incendiarse sus casas

Altamira, Tam.- Trece personas integrantes de seis familias se quedaron prácticamente en la calle al incendiarse sus humildes viviendas, por lo que ahora piden en apoyo de la ciudadanía y las autoridades para lograr recuperarse de las pérdidas que sufrieron.



María Guadalupe Peralta Cruz, una de las afectadas por el incendio registrado en la colonia Dunas Doradas del sector Nuevo Madero, refirió que no quedó nada de su vivienda.

“Apenas había comprado unas láminas y tela para arreglar mi casita y ahora ya no tengo nada... Perdimos todo”.

La conflagración se registró en la esquina de las calles Río Balsas y Río Hondo del referido sector, en donde seis viviendas quedaron reducidas a cenizas, esto a causa de un corto circuito generado en uno de los domicilios.

Carmín Dionicio Benito, representante de la colonia aseveró que es necesaria la cooperación de la ciudadanía, así como de las autoridades a fin de que les den el apoyo, pues las familias se quedaron en la calle.

“Estamos pidiendo ayuda con tarimas, láminas para volver a levantar las casitas. Ahora sí, queremos apoyo a las autoridades municipales”.

Y es que precisa que hay personas de la tercera edad y discapacitadas que no pueden salir adelante por si solas, “hay tres personas aquí de la tercera edad y son los que más preocupan, porque ya no pueden trabajar y no pueden buscar recursos para su bienestar”.