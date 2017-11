Se queda Perú con el último boleto a Rusia 2018

Lima, Perú.- Perú hizo la hazaña y esta noche se convirtió en el invitado número 32 tras vencer 2-0 en la vuelta del Repechaje a la Selección de Nueva Zelanda.



Desde el primer minuto, la escuadra dirigida por Ricardo Gareca salió a dejarlo todo en el terreno de juego, peleando cada balón, poniendo el corazón de por medio y sacando fuerza en su calidad de locales, con la gritería de la hinchada empujándolos.



Jefferson Farfán puso adelante a la escuadra peruana al minuto 27, arrancando el alarido en el Estadio Nacional



El gol llevaba dedicatoria para el goleador Paolo Guerrero, suspendido por un supuesto caso de dopaje y gran amigo del anotador, quien mostró la playera número 9, para recordar al ídolo caído en desgracia.



Christian Cueva fue el encargado de hacer el recorte y ponerle el esférico en bandeja de plata para que Farfán culminara la anotación.



Antes de saltar al terreno de juego, los jugadores blanquirojos mostraron el rostro de su capitán en unas camisetas donde portaron la leyenda "Fuerza Paolo".



Christian Ramos hizo reventar la tribuna y los corazones de cientos de peruanos al clavar el 2-0 al 64', con el que prácticamente sellaron su pase a la Copa del Mundo de Rusia 2018.



Cueva, un hombre que no se cansó de centrar y hacer llegar balones a la zona de ataque, cobró un tiro de esquina por el sector de la derecha y el balón le quedó a Ramos, quien no perdonó pasando por encima de varios defensas que intentaban custodiar la zona penal.



Por más que Nueva Zelanda quiso emparejar, no pudo contra un equipo que salió a jugarse la vida en la cancha.



La última vez que Perú estuvo en un Mundial fue en 1982, y hoy está de vuelta.