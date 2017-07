SE QUEDA CON LOS RAPTORS

Toronto, Canadá

Kyle Lowry ha decidido quedarse en casa y terminar lo que empezó con Toronto.

Lowry, tres veces elegido al Juego de Estrellas, anunció en “The Players Tribune” el domingo que llegó a un acuerdo con los Raptors, y agregó que fue una decisión fácil de tomar.

El armador de 31 años firmará un contrato de tres años por 100 millones de dólares, de acuerdo con una persona al tanto de las negociaciones y que habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que los términos no han sido revelados públicamente.

“Dependía de mí decidir si esto que tenemos vale lo suficiente como para quedarse, y hacerlo de nuevo, y ver si podemos dar ese siguiente paso”, escribió Lowry. “Y como ya dije _para mí, esa fue una decisión fácil. La respuesta es sí”.

Lowry promedió 22,4 puntos y siete asistencias la temporada pasada por los Raptors, que también llegaron a un acuerdo el domingo para retener al ala-pívot Serge Ibaka.

“Si uno busca gente en la cual confiar _debe elegir a la gente que creyó en uno primero”, agregó Lowry. “¿Y si empiezas algo? Pues lo terminas”.