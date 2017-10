Sepultan cementerio con basura

En vísperas del Día de Muertos serio problema es el que se sigue presentando en el centro del ejido Ampliación Río Bravo y colonia Valle Verde, en virtud de que se sigue acrecentando el problema de la acumulación, quema de la basura en el panteón Municipal número 2 que de paso a empezado a sepultar algunas tumbas.

Y aunque ya estuvo por ahí el titular del Medio Ambiente y Ecología (Seduma), nadie le ha hecho caso en virtud de que la situación se sigue agravando pues a pasado a convertirse en un auténtico foco de infección al verterse todo tipo de desechos.

Abordado nuevamente por este reportero el ingeniero César Támez titular de la Seduma en el Municipio, admitió y reconoció que no están haciendo caso con el cuento de que en el basurero en donde regularmente tiraban la basura, ahora por que está peligroso cambiaron de lugar, y es precisamente contingüo al nuevo panteón en donde no dejan de alojar todo tipo de desechos.

El camposanto se ubica por la brecha 121 entre la 108 y 109, poco desde que se permitió que se empleara como depósito para escombro esto sirvió para que se perdiera el control, y hoy en día este convertido en un auténtico muladar en donde a todas horas las personas tiran todo tipo de basura.

Familias que se siguen viendo afectadas ante los fétidos olores que para empezar despide, han manifestado su inconformidad en contra de la Secretaría del Medio Ambiente toda vez que no se le pone un alto a la contaminación, que atenta contra la salud de quienes viven en los alrededores del “Panteón-basurero número 2”.

Y como no si se sigue tirando todo tipo de desechos de clínicas, llantas, y no se diga hasta gallinas muertas de una granja no hay ningún tipo de control, la basura ya ha tapado hasta varias tumbas.

Dijo que como último recurso es realmente pescarlos in fraganti, ya que mantiene oídos sordos, y más aún ya que no se han colocado anuncios en donde se advierta que aquella persona que sea sorprendida tirando la basura en ese lugar se le aplicará una sanción económica.

URGE. Demandan colocar cuando menos anuncios donde se advierte sobre los riegos de continuar tirando desechos.