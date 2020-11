Sepultan a familiares en cementerios rurales

Cd. Victoria, Tam.- Ante la falta de espacios, la ciudadanía ha tenido que recurrir a buscar en cementerios ejidales lugar para sus difuntos; en este sentido, el coordinador de regidores del PRI en el Cabildo local, Horacio Reyna de la Garza, dijo que este será un planteamiento constante ante el Ayuntamiento en el último año de la administración municipal.

"Es otra área importante, sensible, que le ha faltado en estos últimos años a Victoria y yo lamento mucho que no se haya considerado", el viernes pasado fue aprobado el Presupuesto de Egresos para el próximo año por un monto de mil 23 millones 93 mil 262 pesos en el cual no vienen recursos para la construcción de un nuevo panteón municipal, "es una bronca fuerte que tiene el Ayuntamiento desde hace un par de años".

Fue durante el inicio de la actual administración municipal cuando los últimos lotes disponibles en el panteón de la Cruz fueron ocupados por lo que la ciudadanía, al no poder acceder a lotes en panteones privados, tienen que recurrir a la cremación de sus difuntos, o bien, a buscar lugar en panteones en comunidades rurales. Fue desde la administración municipal 2013-2016 de Alejandro Etienne Llano que se vienen buscando opciones para la construcción del nuevo cementerio municipal sin que hasta el momento se hayan destinado recursos para llevarlo a cabo.

"Como regidores del partido vamos a estar pidiendo esto a través de la Comisión de Asentamientos Humanos y Panteones que dirige mi compañera Karleny Perales Escalante", Reyna de la Garza lamentó la falta de voluntad por parte de las autoridades municipales para atender dicha demanda, "cuando -ustedes- preguntaron no tenían ni siquiera conocimiento de la problemática que es algo que se ha señalado con anterioridad".

La también regidora local, Karleny Miroslava Perales, señaló en pasadas ocasiones que se han estado buscando terrenos hacia la zona sur de la mancha urbana donde construir el nuevo cementerio municipal, "no quitaremos el dedo del renglón para que se realice esto que es tan necesario; por ahí también andamos viendo si se realiza una donación en uno de los ejidos de los cuales cuentan con Panteón".