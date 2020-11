´Sepulta´ Obrador a la cervecera en Mexicali

Mexicali.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador "sepultó" hoy, en definitiva, la posibilidad de que se instale una nueva planta cervecera en Mexicali, Baja California.

Al iniciar una gira de dos días por el Estado de Baja California, el Mandatario federal arrancó su discurso con un pronunciamiento en el que dejó claro que no permitirá la operación de Constellation Brands en la localidad, a pesar de que Gobiernos anteriores le otorgaron los permisos para hacerlo.

De hecho, instruyó públicamente a la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, para que tome las medidas que sean necesarias y se asegure de que la planta no abra sus puertas.

"Quiero dar respuesta a una de las demandas que se nos presentaron desde Mexicali, la situación de la cervecera que por voluntad de los ciudadanos se decidió que no operara en Mexicali, en Baja California", dijo López Obrador.

"Se tomó la decisión de que no se iba a otorgar el permiso para que esta planta operara y ese es el compromiso. Lo expreso así, con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación. Nosotros tenemos palabra, no somos iguales a los conservadores hipócritas del doble discurso, de la doble moral. Para nosotros, la congruencia es fundamental".

Frente al Gobernador Jaime Bonilla, el Presidente recordó que los ciudadanos de Mexicali expresaron su inconformidad sobre la operación de la cervecera, desde que le fueron otorgados los permisos, ya que existen problemas de abasto de agua en la región.

Refirió que, en consecuencia, su Administración organizó una consulta ciudadana en la que los pobladores rechazaron la planta.

"No se trata de cerrar las plantas que producen cerveza, pero dar permiso en la frontera para la creación de cerveceras que usan el agua nuestra y que toda esa cerveza es para la exportación, ¿qué estamos exportando? agua que no hay", criticó.

"Entonces, tiene que haber una política completamente distinta, permisos para que pongan cerveceras, todos, pero allá en el Grijalva y en el Usumacinta, miren cuánta agua, allá si se dan los permisos, pero en el centro y el norte del País no hay agua y lo que se tiene que garantizar es que no falte el agua para el uso humano, para las personas, eso es lo primero y en segundo lugar la agricultura y en la agricultura los cultivos básicos".