Séptimo arte en tu hogar

THE STAND IN

Una actriz con muy mal carácter tiene un ataque de ira en un set y esto descarrila su carrera por años, afectando también la vida de su doble que se parece mucho a ella.

Cuando cinco años después necesita ir a rehabilitación se le ocurre mandar a su doble, sin pensar en las consecuencias que esto pueda traer.

Ese es el arranque de la comedia de humor negro Cambio de Papeles, con Drew Barrymore interpretando a la complicada súper estrella Cady y a la aparentemente dulce Paula.

El problema es que no todo es lo que parece, y la cinta dirigida por Jamie Babbit da un vistazo a la fama y a tener cuidado con lo que deseas.

Si bien la premisa es bastante simple, la razón para ver la película es Barrymore.

La actriz crea dos personajes muy distintos, que conviven mucho tiempo en pantalla, y que son seres complicados a los que llegas a odiar en momentos.

Aunque el humor a veces no funciona, ya que hay mucha crueldad involucrada, hay que admitir que es interesante la manera en que la historia se desarrolla y te genera mucha curiosidad ver como se va a solucionar el problema.

Aunque es un producto que resultará olvidable, vale la pena ver el trabajo de Barrymore, muy diferente a los papeles que suele hacer.

DÍA DE LAS MADRES

Es una película "de temporada", nada más. La componen cuatro historias ligeramente entrelazadas entre sí y con resultados bastante irregulares aunque cumple con su objetivo de ser entretenida. Lo mejor que tiene es su elenco, aunque no todos logran lucirse porque tienen personajes que no dan mucho y las situaciones son bastante simplonas. Resulta muy divertido e irónico ver a Jennifer Aniston de "abandonada" y, más que nada, a Julia Roberts en su debut como abuela. No espere mucho y le va a divertir.

BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

Ésta es una superproducción que no va dirigida a la audiencia infantil, porque apela a situaciones más intensas y violentas que trascienden la cándida aureola que la obra animada de Walt Disney le dio al relato. El guión es inteligente y dibuja personajes atormentados, fuertes, víctimas del resentimiento, los celos, la soledad, la pérdida y el deseo de venganza, atmósferas lúgubres y cruentas batallas, que sirven como contraste ideal para el encuentro con la magia y el amor.

El director Rupert Sanders logra un ritmo poderoso, casi hipnótico, con un excelente manejo de los matices emocionales, de tal manera que el público pasa de la emoción a la risa, a la indignación y al llanto, apoyado en un extraordinario trabajo actoral. Theron está genial como la Reina Ravenna y es la columna vertebral del filme; Stewart demuestra que puede dar mucho más de lo que la mediocre saga de Crepúsculo le permitía; Hemsworth cambia del martillo de Thor por un hacha de cazador, pero demuestra ser un poderoso galán y actor creíble, y Claflin, como el Príncipe, le da un giro interesante a su interpretación.