Se preparan para torneo nacional

A pesar de la buena cosecha de medallas que lograron recientemente a nivel nacional, la selección de atletismo de Reynosa no se relaja, por el contrario, están más comprometidos que nunca y entrenando al máximo para el próximo evento que tienen en puerta, se trata de un torneo nacional de invitación que se realizará en Monclova, Coahuila, los días 27 y 28 de julio.

Los deportistas de alto rendimiento tuvieron una larga mañana este sábado en la pista de la Unidad Deportiva Solidaridad.

El grupo está casi completo, son pocos los que se fueron de vacaciones y eso demuestra las ganas de mejorar que tienen todos.

“Vamos a atender esa invitación que nos llega de Monclova, ya hicimos la petición de un autobús y parece ser que sí se nos va a proporcionar, vamos a llevar a un grupo de 23 atletas porque algunos ya se fueron de vacaciones pero los que se quedan están trabajando duro, nos servirá mucho ese evento”, comentó el entrenador Carlos Olvera.

Una de las que más actitud demuestra en cada práctica es la campeona nacional de salto de longitud, Zennia González, quién en cualquier momento podría ser llamada para integrarse a la preselección mexicana juvenil.

“Zennia sabe que no se puede relajar, ella sigue en preparación porque no sabemos en que momento la CONADE nos hará el llamado para reportar y dar la marca en la preselección nacional, ganarle a la representante de Nayarit que era la campeona nacional no fue nada fácil, pero analizando el video, a la hora del vuelo y de la caída, nos dimos cuenta que está perdiendo unos 40 centímetros, creemos que mejorando la técnica puede llegar a saltar los 6 metros y es lo que estamos trabajando”, destacó.

El profesor Olvera mencionó que siguen las puertas abiertas para todos los niños y jóvenes que quieran unirse a su grupo de atletas.

“Ya vinieron algunos nuevos, es buen momento para que se vayan integrando, si les gusta se van a quedar y si no pues solitos se van a ir, ya hay varios prospectos, niños de primaria que van a empezar a venir”.