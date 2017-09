SEP ofrece plazas para maestro de inglés en México, ganancias de 21,000 pesos al mes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México pretende crear un sistema educativo completamente bilingüe para el 2038, donde los contenidos se enseñen tanto en español como en inglés. Aunque todavía quedan más de 20 años por delante, la dependencia ha comenzado a tomar medidas para cumplir el objetivo. Su primer paso será contratar más de mil profesores de esta lengua para enseñarla a los aspirantes a docentes en las escuelas normales de todo el país.

La noche de este miércoles se ha publicado la convocatoria para concursar por una de las 646 plazas que están disponibles hasta el momento. El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter.

Desde julio, la SEP había informado que los seleccionados ganarán 21.000 pesos mensuales más las prestaciones laborales propias de un funcionario público. Este salario supera con creces las ganancias de la mayoría de la población en México. Según el Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo, un profesional de la Educación gana en promedio entre 7.000 y 9.500 pesos al mes. Algunos de los empleos mejor pagados, según este organismo, están en los campos de la arquitectura (13.700 pesos), la medicina farmacéutica (16.200) y la ingeniería de minas (16.800).

El subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara, dijo a Verne que en la primera hora y media desde que se abrió el registro se han recibido más de 6.000 solicitudes. "Sabemos que la plaza que ofrecemos es buena", y la razón de esto, explicó, es que la dependencia busca "los mejores maestros de inglés para las escuelas normales".

Si dominas el idioma y cumples con el resto de los requisitos que pide la SEP, podrías encontrarte próximamente entre los empleados mejor pagados de México. Hay tres exámenes que debes aprobar si quieres enseñar la lengua de Shakespeare a los futuros profesores de la educación básica y media superior.

1. Dominio del idioma

El famoso TOEFL no te servirá en esta ocasión. La dependencia exige acreditar el conocimiento del inglés con alguno de estos dos certificados: el Cambridge English: Proficiency (CPE) o el Cambridge English: Advanced (CAE). El nivel mínimo que debes acreditar es el C1. La SEP ha informado que cubrirá los gastos del mismo para los primeros 1.000 aspirantes.

2. Competencias didácticas

No es suficiente hablar un perfecto inglés: además es necesario conocer las estrategias para enseñarlo. En esta segunda etapa del concurso también hay que pasar exámenes. Y también hay distintas opciones que ofrece la Universidad de Cambridge: el Teaching Knowledge Test (TKT), el ICELT, o el examen Delta.

En este tipo de pruebas se evalúan las capacidades y estrategias de los profesores de inglés. Aquí se incluyen algunos conceptos teóricos de la enseñanza del idioma, la planeación de las lecciones y el manejo del salón de clases.

Según el subsecretario Jara, la experiencia docente no es necesaria para concursar pero sí se deben demostrar competencias en comunicación y enseñanza. "No podemos contratar a alguien que no sepa comunicarse o enseñar". Añadió que si bien los docentes tendrán ventaja en este punto, también puede haber gente que no haya dado clases formalmente y sí tenga este tipo de competencias.

3. Habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales

Todos los aspirantes deben someterse a este examen, aplicado y evaluado por el CENEVAL. Este mide cuestiones como las capacidades de estudio y de reflexión de la persona, su interés en la mejora de su práctica, sus actitudes, sus vínculos con la comunidad, y el grado de sus responsabilidades éticas y legales.

La convocatoria de la SEP puede consultarse en este enlace. El sistema de pre-registro estará abierto a partir de las 12:00 horas del 31 de agosto y hasta el 22 de septiembre.

