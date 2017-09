Se percibe sismo en edificios de zona sur

Tampico, Tam.- El sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que se registró en el centro del país, también se percibió en edificios del sur de Tamaulipas, confirmó Protección Civil estatal, aunque a una menor escala para algunos residentes fue imperceptible.

Pedro Granados Ramírez, coordinador Estatal de Protección Civil, así como los directores de Protección Civil de Tampico, y Altamira, Eduardo Morales y César Vázquez Jáuregui, confirmaron el movimiento telúrico en esta región de la entidad.

Granados Ramírez, mencionó que el movimiento se sintió en inmuebles ubicados en el centro de Tampico, como el edificio de la Luz que alberga las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, el Casino Tampiqueño, el Centro de Convenciones, el Espacio Cultural Metropolitano, zonas aledañas a la Laguna del Carpintero, Plaza Herradura, el paseo turístico “Canal de la Cortadura” además de la presidencia municipal de Altamira.

“Sí, nada más en la zona sur Tampico y Altamira es la que nos reportan, Madero no nos han reportado… Probablemente sí se sintió, pero no hay reporte… No hay afectaciones”, dijo.

Indicó que de acuerdo a los protocolos establecidos, el personal de Protección Civil procedió a la evacuación en algunos puntos, sin que se registraran afectaciones de consideración.

“No hay afectaciones, en algunos lados evacuaron el inmueble y se tiene conocimiento del Centro de Convenciones, el Teatro Metropolitano, el edificio del SAT, Plaza Herradura, la presidencia de Altamira, no sé si algo más por ahí, pero eso nos reportaron, sin afectaciones… No hay daños, se sintió porque fue fuerte 7.1, en Puebla y Morelos… Nada más, en municipios como: Aldama, González, los Morelos, Mante, no hay nada”

En tanto, la Cruz Roja, delegación Tampico se encuentra en “código amarillo”, ante una posible salida a la Ciudad de México, para apoyar en el rescate a víctimas que hayan quedado atrapadas tras el movimiento telúrico regitrado este día en que se conmemoraba a la Protección Civil.