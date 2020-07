Separan al Jefe de Policía de San Juan

He puesto al departamento de Policía de San Juan en camino de convertirse en una de las mejores agencias de aplicación de la ley en el sur de Texas". Juan González Jefe de Policía de San Juan

Separan temporalmente, de manera administrativa y con goce de sueldo, al jefe de la Policía de la ciudad de San Juan, luego de una reunión de la junta de comisionados municipales.

La información fue dada a conocer por el administrador de la ciudad, Ben Arjona, quien dijo que no podía proporcionar ningún detalle sobre la decisión tomada por los comisionados, describiendo la situación como un asunto de personal.

"El alcalde y la Comisión de la Ciudad están buscando los mejores intereses de la ciudad", dijo Arjona, y agregó que la licencia administrativa pagada no necesariamente indica que el jefe haya hecho nada malo.

Reacción

La mañana de este miércoles, el jefe González emitió un comunicado a la opinión pública, en el que destaca que: "He trabajado para la ciudad por más de 10 años, y más de 30 años al servicio de la ley, como jefe de Policía de San Juan no he tenido acciones disciplinarias, ni siquiera una reprimenda verbal documentada, en todos mis años al frente del departamento". "Me tomo mi trabajo muy en serio y lo pongo al 110% todos los días.

Mi asistencia, desempeño y conducta han sido ejemplares. He sido un policía de carrera que subió de rango en Pharr, a través del proceso del servicio civil y luego fui contratado en San Juan.Siempre me he ocupado de los oficiales de policía dentro y fuera de servicio. Mi ética de trabajo protegiendo a la comunidad habla por sí misma.

He puesto al departamento de Policía de San Juan en camino de convertirse en una de las mejores agencias de aplicación de la ley en el sur de Texas y se han construido lazos de comunicación y coordinación con autoridades locales, asociaciones estatales y federales, que han ayudado a nuestra ciudad a contar con un nuevo departamento de policía con fondos de decomiso de activos.

Aprecio todas las llamadas de apoyo que he recibido de muchos líderes de aplicación de la ley, residentes de San Juan, funcionarios y personal del departamento. Respeto el proceso en este asunto del personal ".