Separado del ´Ame´

El América anunció la tarde de este jueves la separación del mediocampista Renato Ibarra, quien está acusado de tentativa de feminicidio y violencia doméstica por su esposa Lucely Chalá.

"El Club América reitera su compromiso absoluto y cotidiano para contribuir a erradicar la violencia de género y a promover una cultura de respeto hacia las mujeres. En este sentido, reprueba tajantemente los actos realizados por el Sr. Renato Ibarra", explicó el conjunto azulcrema en un comunicado.

"Dado lo anterior, lo que se ha reportado en medios y por parte de las autoridades, se ha determinado separar de manera definitiva del plantel al jugador".

En este día, se realiza la audiencia en el Reclusorio Oriente para conocer si se vinculará a proceso al futbolista ecuatoriano.

SE RETRACTA ESPOSA DE RENATO

Lucely Chalá, pareja del jugador ecuatoriano Renato Ibarra, negó su primera versión respecto a que su cónyuge la agredió físicamente la noche del pasado 5 de marzo.

Durante la audiencia que se efectuó esta tarde en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Lucely rechazó que en una entrevista que le realizaron horas después de los hechos haya manifestado que Ibarra la golpeó.

- "En un primer momento, en una entrevista que usted ha manifestado que se le tomó en el hospital, refirió que su pareja la agredió físicamente. ¿Es correcto?", se le cuestionó a Chalá en la audiencia, de acuerdo a un extracto en video de la comparecencia que se publicó en redes sociales.

- "No, no me agredió físicamente", contestó la esposa de Ibarra.