Separación lo inspira

El músico Lorenzo Méndez, aún esposo de Chiquis Rivera, decidió tomarle el lado positivo a su separación para regresar a la música, pues prácticamente se alejó de la profesión desde su unión con Rivera.

"Toda esta situación (la separación) me ha inspirado para crear canciones, y me gusta ese lado positivo, creo que es bueno también para retomar mi carrera porque he estado un poco alejado de la música.

"Ya he escrito varios temas y voy a hacer mi próximo disco, aunque no todo va a ser de desamor, también habrá canciones de otras experiencias, no toda mi vida ha sido mi matrimonio. Vuelvo más motivado que nunca y mis fans van a ver a un mejor Lorenzo"

El artista de 33 años se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, grabando ya las primeras maquetas de las melodías que piensa incluir en su nuevo álbum.

"Estoy trabajando en el Estudio Luz Récord ya para grabar este disco, no sé si nos vamos a esperar a lanzar el material completo o nos vamos a ir por sencillo", adelantó.

Respecto al nuevo galán de Chiquis Rivera, el empresario Juan Cueva, Méndez mencionó que hace poco más de un mes que no ve a su ex pareja.

"Ya no estaba conmigo, aunque no sé por qué me siguen atacando, ella tiene todo derecho a estar feliz", enfatizó. El músico fue vocalista de la Original Banda El Limón hasta 2018.

Luego de 16 meses de matrimonio, Chiquis Rivera interpuso la demanda de divorcio el 19 de octubre, dos días después de que hiciera pública su separación definitiva de Lorenzo Méndez.

De acuerdo con el documento legal, que salió a la luz, se especifica que la causa de la anulación del enlace es por diferencias irreconciliables.

También se señala que los dos tienen orden de restricción mientras está en marcha el proceso de su divorcio, y que ninguno recibirá pensión, pues ambos firmaron un acuerdo prenupcial renunciando a este derecho.

