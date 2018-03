Separa Atlas al peruano Alexi Gómez

NOTICIAS RELACIONADAS Refuerzo del Atlas echa 'cascarita' amateur

Al refuerzo peruanole salió cara la "cascarita" que se aventó y este viernes fue separado de la concentración de cara al partido contra el Puebla por la Jornada 11 del Clausura 2018.La directiva y el cuerpo técnico encabezado por Rubén Omar Romano, no están nada contentos con Alexi, ni con su rendimiento en la cancha y ahora menos con la grave indisciplina, la cual ha sorprendido también al plantel. Los dirigentes analizan qué pasará con él en lo consecuente.El peruano llegó en diciembre como refuerzo, pero a esta altura no es titular y en los dos últimos compromisos ya ni siquiera tuvo minutos en la cancha, pues su aportación futbolística no le parecen una solución a Romano.La contratación sólo fue por seis meses, y su salida del club es más que inminente. Su intención era ir al Mundial de Rusia 2018 con Perú, pero por ahora está separado de la concentración de su club y en su combinado ya no es tomado en cuenta.Los Zorros juegan esto noche frente a La Franja, con la intención de sumar 3 puntos para respirar en su lucha por mantenerse en la Primera División. Al Veracruz le sacan 8 puntos; mientras que en la Liga, suman 4 unidades de 30 posibles.