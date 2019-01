SEP plantea enseñar inglés mediante plataforma

Ciudad de México.

El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, afirmó que se está desarrollando una investigación para enseñar inglés a los estudiantes a través de una plataforma.

"Como estaba planteada la enseñanza del inglés era primero enseñarles inglés a los normalistas para que una vez que los normalistas aprendieran inglés fueran los maestros de inglés de los niños, y no tenemos tiempo, obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen", expuso durante una reunión que tuvo con diputados para explicarles la iniciativa de reforma en materia educativa.



"Estamos desarrollando una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo, porque lo que tienen que hacer es que el niño siga la plataforma y es algo que en cuanto lo tengamos ya resuelto con todo gusto se los presentaremos".



El Gobierno de Enrique Peña Nieto implementó en 2017 la Estrategia Nacional de Inglés que tenía como objetivo enseñar el idioma a todos los normalistas del País para que una vez que egresaran de las escuelas normales como maestros pudieran enseñar el idioma en las escuelas.



La meta era que en 20 años todos los mexicanos terminaran la secundaria hablando inglés.



Para ello, la Administración del ex Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, puso a concurso mil 73 plazas de tiempo completo para enseñar el idioma en las 263 escuelas normales públicas del País, de las cuales en 2018 se asignaron 582 lugares.