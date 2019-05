Sentimientos encontrados genera clima en la región

Díaz Ordaz, Tam.- El anuncio de disturbios climatológicos que impactarían en la región ribereña a partir de anoche, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, ha generado reacciones encontradas entre los productores de la región, pues mientras los ganaderos claman por lluvias abundantes, los agricultores temen que el temporal pueda llegar acompañado por vientos huracanados y granizo.

Y aunque el pronóstico ha tenido algunos cambios en las últimas horas, se esperaba que anoche se registraran lluvias considerables en la región, para continuar muy probablemente el domingo, incrementándose las probabilidades para el lunes, con un 90 por ciento.

Como en el mes de mayo, en años anteriores las precipitaciones han llegado acompañadas de granizo y vientos huracanados, los agricultores temen que ésta ocasión pueda registrarse un clima adverso que dañe sus cultivos, los cuales en su mayoría, muestran un excelente desarrollo.

Gil Alberto Olivares Olivares, quien como técnico de campo, continuamente monitorea los cultivos de la comarca ribereña, reconoció que a los agricultores no les agrada pensar que se avecinan lluvias, pues pudieran ser más dañinas que benéficas.

Comentó que no se tienen reportes de que las precipitaciones vengan acompañadas de granizo o vientos huracanados que puedan acamar los maíces, tampoco es seguro que eso no suceda, toda vez que el clima no tiene palabra de honor.

Los agricultores tienen sus riegos plenamente garantizados, motivo por el cual preferirían que no se registraran lluvias para no correr posibles riesgos de siniestros.

En numerosas ocasiones, cuando sus sembradíos tienen un buen desarrollo y les auguran una buena cosecha, lluvias que acompañadas de granizo y ráfagas de vientos violentos, han desdibujado el entusiasmo de los hombres del campo, motivo por el cual, la presencia de lluvias fuertes en mayo, como la que se esperan éste fin de semana y a principios de la siguiente, les producen justificado nerviosismo.

Por otra parte, quienes sí desean que haya lluvias abundantes, sin que les generen temor o nerviosismo la presencia de granizo o intensos vientos, son los ganaderos, que ya empiezan a resentir la sequía.

Los productores de carne, han declarado que si no llueve pronto y abundantemente en sus praderas, la falta de humedad, comenzará a causarles graves afectaciones.

Por eso, la esperanza de que lluevan cuando menos unas 3 pulgadas en sus ranchos ganaderos, les genera entusiasmo, pues tendrá humedad suficiente para que sus pastos se regeneren y los animales tengan suficiente alimento para desarrollarse, engordar y ser atractivos para su venta.

Otra necesidad para los ganaderos, es que sus presas se recarguen con las lluvias, para que sus animales tengan agua para beber y no tenga que recurrir al acarreo.