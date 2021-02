Sentencian por fraude a director de hospicio

El sujeto, residente de Harlingen, con 50 años de edad, afirmaba a sus pacientes que solo les quedaban meses de vida y así aumentaba sus ingresos al inscribirlos en programas de cuidados paliativos para los que no estaban calificados ni eran necesarios. Un jurado federal en Brownsville condenó a Henry McInnis por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica, conspiración para cometer lavado de dinero, obstrucción de la justicia y seis cargos de fraude a la atención médica. El sujeto deberá purgar 15 años en una prisión federal.

Abuso

"McInnis, como director ejecutivo de la empresa, supervisó directamente un plan criminal que implicó la presentación de más de 150 millones de dólares en facturas fraudulentas, la falsificación de registros médicos de los pacientes y el pago de comisiones ilegales", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Nicholas L. McQuaid, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. "El acusado se aprovechó de algunos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, incluidos muchos que sufrían de disminución de la capacidad mental, bajo el cruel engaño de que solo les quedaban meses de vida. La importante sentencia de hoy demuestra el compromiso continuo del departamento de perseguir a las personas, en todos los niveles de la gestión empresarial, que se involucran en esquemas delictivos que priorizan las ganancias sobre la atención al paciente", dijo el agente especial a cargo Christopher Combs de la oficina de campo del Buró Federal de Investigaciones, FBI, en San Antonio.

Perversidad

De 2009 a 2018, McInnis y sus cómplices orquestaron el esquema de fraude, en el que él se desempeñó como el principal funcionario corporativo y administrador y supervisó las operaciones diarias del Mérida Group, una gran empresa de atención médica que operaba en docenas de ubicaciones en todo Texas. De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, McInnis y Mérida Group adoptaron una estrategia para comercializar sus programas de cuidados paliativos que brindan beneficios médicos, en los que inscribieron a pacientes con enfermedades incurables a largo plazo, como Alzheimer y demencia, así como a pacientes con capacidad mental limitada que vivían en hogares colectivos, hogares de ancianos y en proyectos de vivienda. En algunos casos, los especialistas en marketing de Merida Group les dijeron falsamente a los pacientes que les quedaban menos de seis meses de vida. Incluso enviaron padres a los pacientes con el falso pretexto de que estaban cerca de la muerte. Los religiosos discutían con los pacientes los últimos ritos y otros preparativos para la muerte inminente.

Engaños

Para recibir un reembolso por los servicios de cuidados paliativos, Medicare exige que los pacientes padezcan una enfermedad terminal que se espera que provoque la muerte en un plazo de seis meses.

McInnis y sus cómplices mantuvieron a los pacientes en los servicios de hospicio durante varios años para aumentar sus ingresos a través de Medicare.

Además de colocar a pacientes no calificados en cuidados paliativos, McInnis y sus cómplices los sometían a intervenciones quirúrgicas y otras intervenciones médicas diseñadas para prolongar la vida mediante el uso de tecnologías médicas, incluso cuando tales intervenciones no eran consistentes con los objetivos de la atención de hospicio. McInnis no tenía formación médica y trabajó anteriormente como electricista. Sin embargo, se desempeñó como director de facto de enfermería del Grupo Mérida.

EMPLEADOS MODIFICARON LOS REGISTROS MÉDICOS

Testigos en el juicio testificaron que McInnis ordenó a los empleados que admitieran a pacientes no calificados en cuidados paliativos y atención domiciliaria, mantuvieran a los pacientes no calificados en los servicios durante largos períodos de tiempo y despidieron y reprendieron a los empleados que se negaron a participar en el plan. También ordenó a los empleados que modificaran los registros médicos para que pareciera que los pacientes tenían una enfermedad terminal.

Como director ejecutivo, McInnis también adoptó una política que pagaba comisiones ilegales. Dirigieron sobornos a médicos bajo la apariencia de honorarios de director médico para certificar a pacientes no calificados para cuidados paliativos y atención domiciliaria. En algunos casos, ofrecieron pagos indebidamente a los comerciantes a cambio de la contratación de pacientes que podrían ser colocados en servicios de hospicio extremadamente costosos. La evidencia estableció además que McInnis obstruyó la justicia al causar la creación de registros médicos falsos, que supuestamente mostraban que los pacientes necesitaban los servicios de hospicio.

Los registros agregaron información de diagnóstico falsa, haciendo parecer que los pacientes estaban muriendo y eran elegibles para los servicios de hospicio cuando, de hecho, no lo estaban.

