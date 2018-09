Sentencian a exgobernador de Italia por corrupción

Un tribunal de la norteña ciudad italiana de Milán sentenció hoy a siete años y medio de cárcel al exgobernador de la región de Lombardia, Roberto Formigoni, acusado de corrupción.

La Corte de Apelaciones milanesa aumentó en 18 meses la pena contra Formigoni, al que un tribunal de primera instancia había condenado a seis años de cárcel.



El exgobernador, que fue aliado del exprimer ministro Silvio Berlusconi, es imputado de recibir sobornos por casi ocho millones de euros, incluidas cenas de lujo y viajes en yate, a cambio de aprobar financiamientos públicos para los hospitales Maugeri y San Raffaele de Milán.

Los jueces aceptaron el pedido del fiscal general Vincenzo Calia y también inhabilitaron a Formigoni para ocupar puestos públicos por el resto de su vida.

Asimismo, ordenaron confiscar de 6.6 millones de euros del exgobernador, que también deberá pagar otros tres millones de euros de indemnización a la región de Lombardia

"Me he quedado sin palabras, no tengo palabras", declaró a los medios Mario Brusa, uno de los abogados de Formigoni, tras la lectura de la sentencia en el Palacio de Justicia de Milán.

De cualquier manera, antes de pisar la cárcel el ex gobernador podrá impugnar la sentencia ante la Corte Suprema, que dirá la última palabra sobre el caso. De 71 años de edad, Formigoni fue gobernador de Lombardia entre 1995 y 2013.