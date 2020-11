Sentencian a exagente de la Patrulla Fronteriza

McAllen, Tx.- Daniel Polanco, un exagente de la Patrulla Fronteriza, residente de Edinburg, con 39 años de edad, fue condenado a 166 meses de prisión, luego de ser condenado por múltiples cargos de tráfico de drogas y amenazar a un agente federal, según dio a conocer el fiscal federal de Estados Unidos para el sur de Texas, Ryan K. Patrick.

Un jurado federal emitió veredictos de culpabilidad el 22 de julio de 2019 contra Daniel Polanco, por cargos de tráfico de cocaína y hacer una declaración falsa. Fue declarado culpable nuevamente el 6 de marzo después de un segundo juicio por amenazar a un agente federal.

Hace un par de días, el juez de distrito de los Estados Unidos, Keith P. Ellison, impuso una sentencia de 13 años y 8 meses de cárcel, seguida de cinco años de libertad supervisada.

En la audiencia, el tribunal determinó que Polanco jugó un papel integral en la conspiración para el tráfico de enervantes, abusó y explotó su posición de confianza como agente de la ley para facilitar los delitos y obstruyó a la justicia al brindar declaraciones falsas a agentes federales durante el transcurso de la la investigación.

Al dictar la sentencia, el juez Ellison también encontró que Polanco hizo una amenaza creíble de daño corporal contra uno de los agentes que investigaban la conspiración de tráfico de drogas.

El tribunal señaló que como ex agente federal, Polanco conocía las consecuencias de hacer tal amenaza y tenía la capacidad de llevarla a cabo.

Como condición de la libertad supervisada, el juez Ellison ordenó a Polanco no tener contacto, directamente o por medio de un tercero, con el agente federal al que amenazó. Polanco era un ex agente de la Patrulla Fronteriza, pero ya no pertenece al gobierno federal. "Todos los días, los agentes de la ley dedicados en todo el país arriesgan sus vidas para hacer que nuestras comunidades sean seguras.

Las acciones criminales de Daniel Polanco, por las cuales fue justamente sentenciado, degradan esa dedicación y sacrificio", afirmó el Agente Especial a Cargo Steven S. Whipple de la Administración Antidrogas, DEA.

"La DEA continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para atacar a todos los traficantes de narcóticos, especialmente a aquellos que abusan de la confianza de la comunidad estadounidense".