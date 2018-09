Sentencian a 8 años de cárcel a Brayan por matar a su rival

Monterrey, México.

Brayan de Jesús Armendáriz Moreno, de 22 años, fue sentenciado por los tres jueces orales que integran el Tribunal Colegiado de Juicio Oral Penal con las pruebas aportadas por el Fiscal y la defensa, mencionó una fuente.



Dijo que los juzgadores determinaron que el acusado era culpable del delito de homicidio en riña agravado.



Las agravantes que tomaron en cuenta fueron por cometer el crimen en presencia del hijo, de cuatro años, del victimado y por el gran número de cuchilladas que le dio.



Por el homicidio en riña se sanciona con una mínima de 6 años de cárcel, detalló la fuente.



Refirió que el Fiscal, con las pruebas desahogadas, pretendía que el acusado alcanzara una sanción de 25 años de cárcel, que es la pena mínima de homicidio calificado, por lo que el Ministerio Público apelará el fallo.



Se estableció con la investigación que Armendáriz Moreno el 25 de noviembre del 2016, a las 23:30 horas, asesinó a José Juan

Estrada Bernal, de 35 años.



El homicidio se cometió en las calles de Ocre y Diagonal en la Colonia Santa Cruz, en Guadalupe, a donde fue la ex pareja del occiso a dejarle a su hijo para que lo cuidara.



Por estar ebrio el ahora occiso surgió una discusión con su ex esposa y el novio de ella que la acompañaba.



Al retirarse de la casa, Armendáriz Moreno y la ex pareja del ahora occiso continuaron en la calle la discusión.



Estrada Bernal le lanzó una lata de cerveza al acusado a la espalda, por lo que éste se regresó.



El ahora fallecido hizo un intento por darle un manotazo a Armendáriz Moreno, quien sacó un cuchillo para herirlo 27 veces hasta darle muerte.