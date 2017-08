En conferencia de prensa posterior a la derrota de México ante Venezuela, José Manuel Espinosa, manager del equipo tricolor, no le buscó tres pies al gato y aceptó que hubo falta de concentración y nervios en algunos de sus peloteros más confiables, sobre todo en los serpentineros que tenía listos para el debut.

“En la tercera entrada hubo desconcentración de Jorge García y ahí se nos fue el juego, el nerviosismo fue de nuestros últimos tres pitchers, no fueron fallas técnicas, son los nervios a esa edad, estamos en un escenario muy complicado para ellos y lo único que puede arreglar esta situación es ganar el próximo juego”, comentó el estratega, quien lució sereno en todo momento.

El batazo oportuno tampoco llegó y eso se debió a que nunca pudieron descifrar los lanzamientos de Jonney Rosario.

“Su tipo de lanzamientos, la forma en que sacaba el brazo por encima, eso hizo que nuestros bateadores fallaran”, aceptó.

El “Many” dijo que ya le dieron vuelta a la página y está convencido de que su equipo se va a levantar el próximo sábado.

“Hablé con ellos al terminar el juego, definitivamente este no es el equipo que yo he entrenado, ya nos pasó en un torneo que empezamos perdiendo, en este camino nos ha tocado caer en los primeros juegos, pero no me queda duda que el sábado vamos a empezar a ganar, y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, sentenció.

Sobre la experiencia de participar en la Serie Mundial de Williamsport, dijo: “Es algo más grande de lo que yo esperaba, es increíble, es una experiencia muy bonita”.

Todo apunta a que será Isaac Miranda el abridor ante Italia, aunque también suena el nombre de Emiliano Garza.