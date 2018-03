Señor Presidente, saque las manos del proceso electoral: Ricardo Anaya

Cd. de México.- El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que saque las manos del proceso electoral.



En un mensaje a medios, el panista acusó al Gobierno de Peña de haber emprendido un "brutal" ataque en su contra para intentar sacarlo de la elección presidencial.



"Señor Presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza, así no, saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad", demandó.



Acompañado de los líderes del PAN, PRD y MC, dijo que a pesar de los ataques del Gobierno en su contra romperá el pacto de impunidad y castigará la corrupción.



Refrendó el compromiso de crear una fiscalía autónoma y apartidista que sea acompañada por una comisión de la verdad con asistencia internacional.



Esta comisión, abundó, se encargaría de investigar los señalamientos de corrupción al Gobierno federal, como los casos de la Casa Blanca, Odebrecht y el socavón del Paso Exprés.



"Increíblemente y para sorpresa de muchos López Obrador ya prometió perdonar Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores, lo ha dicho reiteradamente



"Mientras no haya consecuencias no se va acabar el problema de la corrupción y los señalamientos de corrupción a este Gobierno son muy graves", apuntó.



Anaya reiteró que la Federación está haciendo un uso faccioso e imparcial de instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), para favorecer al PRI.



"Esto implica una grave amenaza a nuestra democracia", sentenció el abanderado del Frente.



"Hoy es contra mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata, o ciudadano opositor al régimen, y esto no lo debemos permitir", añadió.



Estuvieron presentes en el mensaje Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, de la Iniciativa Ahora, así como los políticos Martha Tagle, Xóchitl Gálvez y Laura Rojas.



Además, Santiago Creel, Ángel Ávila, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Angélica de la Peña, Cristina Gaytán, Agustín Basave y Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros.