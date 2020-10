Señalará Cabeza de Vaca a ´traidores´ de Tamaulipas

Matamoros, Tam.- "No me voy a detener en señalar aquellos legisladores federales que no defiendan nuestro presupuesto para el siguiente año", dijo el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su visita a Matamoros y hablar de los recursos que el estado pudiera dejar de percibir por parte de la Federación.

Destacó que se ha tenido comunicación con los representantes de Tamaulipas ante la Cámara de Diputados, principalmente con los de la fracción del Partido Acción Nacional, sin embargo, en estos casos no se ven colores, simplemente hay que velar por el bien de los tamaulipecos.

"Muchos pueden decir que lo único que quiere Tamaulipas es dinero para el gobernador y no es así, en eso no se fijen, no le quiten presupuesto al estado, sino quieren disponerlo a través del gobierno, que lo reflejen en obras, en inversión que es lo que se requiere", comentó.

"Yo voy a reconocer a los diputados del color que sea, siempre y cuando se paren en tribuna y defiendan a Tamaulipas para evitar que haya recortes al presupuesto del 2021, considerando que somos el segundo Estado que más recursos aporta a la Secretaría de Hacienda", destacó.

"Pero también vamos a señalar a quienes no defiendan nuestros recursos, digo nuestros recursos porque no son del gobernador, son de todos los tamaulipecos que aportan impuestos a la Secretaría de Hacienda, los vamos a señalar como unas personas que están traicionando a nuestra misma gente", indicó.

García Cabeza de Vaca agregó que es necesario que los legisladores federales se olviden de colores o líneas que se marquen por parte del Gobierno Federal, ellos deben de defender los recursos que los tamaulipecos requieren para seguir saliendo adelante.

Añadió que con las aportaciones que hace Tamaulipas a la federación, prácticamente se subsidia a siete entidades.

En rueda de prensa desde Matamoros, insistió que es necesario cambiar la fórmula de distribución de los recursos, pues de los 275 mil millones de pesos que la entidad aporta, solo regresan cerca de 40 mil. O por cada peso que se envía, la federación vuelve solo 14 centavos.

"Si vemos los balances de lo que Tamaulipas aporta a la federación y comparamos con otros estados de la República que ellos aportan al gobierno federal son muy pequeños".

Así mismo anunció la creación de un Complejo de Seguridad en esta frontera, esto con la intención de reforzar las acciones de prevención y restablecer la paz que se requiere en cada uno de los municipios.

Destacó que ya fue en Reynosa inaugurado uno de estos, viene Nuevo Laredo, Victoria, Altamira y a Matamoros el próximo año le corresponde la inversión para seguir avanzando en seguridad.