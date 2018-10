Señalan en USMCA 'capricho' de Trump

La obtención del ahora llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) fue una promesa que Donald Trump hizo durante su campaña que se convirtió en un capricho que finalmente logró, aseguró Cristina Tomás, experta en economía y comercio internacional de la escuela EAE Business de España.



"Para nosotros (en España) fue la idea de que es un capricho (lograr un nuevo acuerdo). Él prometió electoralmente que crearía un nuevo Tratado y acabaría con el NAFTA y al final lo ha conseguido", afirmó Tomás.

Para el Presidente estadounidense haber logrado el USMCA resulta una ganancia importante, ya que 'jugó' con el electorado, pues en noviembre se tendrán las elecciones al Congreso de ese país, por tanto tenía mucha prisa por acabar y firmarlo, puntualizó la experta.



Por ello, al no cumplir su promesa de campaña, correría el riesgo de que sus votantes no volverían a darle el sufragio a su partido, el Republicano, consideró.



Agregó que en España Trump es visto como un personaje surrealista, cómico, pero que sus acciones pueden llegar a convertirse en una tragedia.



Con el anuncio del acuerdo trilateral, abundó, se redujo la incertidumbre que se tenía durante la renegociación del pacto e incluso el peso mexicano se fortaleció.



De tal forma que los inversionistas se sienten más seguros de continuar sus negocios en el País simplemente porque es mejor saber las reglas del juego, aunque hayan cambiado, y adaptarse al hecho de que se ignoren o se tema de que ya no exista el Tratado.