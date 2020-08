Señalan supuesto jineteo de dineros

Miguel Alemán, Tam.

Madres de familia externaron una queja en contra del "Comité Pro-Graduación Cbtis 125", ya que por las circunstancias del Covid se tomó la decisión de tener que cancelar el baile de graduación, pero todavía es fecha que no les han regresado el dinero de los anticipos que pagaron.

En su momento, el Comité hizo la propuesta de cambiar el baile para otra fecha, a lo cual la mayoría de los alumnos no estuvo de acuerdo y esto llevó a que se cancelarán definitivamente los contratos de los servicios que ya se tenían adelantados (salón, la música, el banquete o comida, entre otros).

Ante esta decisión, también se les hizo saber a todos que se descontarían 650 pesos a cada alumno como especie de penalización y para poder pagar el monto de la cancelación de los servicios mencionados anteriormente.

"Cada alumno debe haber pagado la cantidad de 2 mil 500 pesos, o por lo menos 500 pesos que eran los que se pagaban para separar una mesa (fue lo que me dijo mi hija) yo hice mi esfuerzo para pagar los 2500 pesos para alcanzar mesa en un lugar cómodo, pero ya tienen mucho tiempo dándole vueltas al asunto y supuestamente habían dicho que en Julio se entregaría ese dinero, y hoy hasta la fecha aún no resuelven nada de esto, la semana antepasada se estuvo entregando en la escuela papelería (con sus medidas necesarias, con días y horas diferentes para los alumnos) bien pudieron entregar el dinero también", refirió una madre de familia inconforme.

"Entiendo perfectamente que sea difícil poder sacar las cuentas, además que unos pagaron más que otros, pero ya es demasiado tiempo el que ha pasado y no dicen nada, no creo que se tarden tanto, al menos que se hayan gastado el dinero y que por eso no tengan para regresarlo, la verdad ahorita todos necesitamos ese dinero y más porque muchos de nuestros hijos ya entraron a la universidad, no quería llegar a hacer público esto, pero ya es mucho tiempo el que ha pasado. Si no resuelven realizaremos acciones legales, ya no se les cree nada", expresó otra de las madres afectadas.

Por el momento, los quejosos analizan toda la situación que se está dando y que incluso pone en duda la honestidad de los integrantes del Comité, advirtiendo que si no les devuelven el dinero pagado por adelantado como anticipo, podrían proceder legalmente e interponer la formal denuncia.