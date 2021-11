Señalan presión de EU por diferendo comercial

Informó que México y Canadá buscan que un panel de expertos resuelva la controversia por las reglas en materia automotriz contenidas en acuerdo comercial.



"Parte de lo que nos comentaron, que fue lo más triste que pudimos haber escuchado, es que no teníamos espacio político, jamás nos hablaron de temas técnicos, y el T-MEC es un tema técnico, no un tema político per se, porque está escrito de esa manera", expuso.