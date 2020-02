Señalan opacidad en 24% de mandatos

CIUDAD DE MÉXICO

Se trata de fideicomisos dentro del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (SCTF) que opera la Secretaría de Hacienda. Un fideicomiso público sin estructura es una entidad diseñada para impulsar áreas prioritarias a través del manejo de recursos del Gobierno federal, administrados por una institución fiduciaria independiente. A diferencia de aquéllos con estructura orgánica, no tienen obligación de reportar ingresos ni gastos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en la Cuenta Pública. El saldo de estas figuras se incrementó en 22.3 en 2018 al llegar a un saldo de 878 mil 777 millones de pesos, por lo que es relevante su revisión, afirmó la Auditoría.

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para formar un fideicomiso se debe incluir un contrato, en el cual se estipule los derechos, obligaciones y el plazo para su conclusión. No obstante, en su tercera entrega de auditorías del año 2018, la ASF reveló que de los 335 fideicomisos, 81 no tienen un contrato, de los cuales 65 por ciento fueron creados entre 1989 y el año 2000. "Estos instrumentos manejan cuantiosos recursos y, por tanto, es necesario determinar si su beneficio socioeconómico es el óptimo. "La falta de información y transparencia de las figuras jurídicas facilita que los recursos de que disponen puedan ser ejercidos con discrecionalidad", destacó la Auditoría. De los 81 fideicomisos que no registraron contrato, 45 se encuentran en operación y los principales Ramos Coordinadores son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Educación Pública (SEP), Cultura y Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Sin embargo, de las 81 figuras jurídicas que no registran contratos se desconoce el motivo para modificar el cumplimento de los fines y metas o si en algún momento han sido revisados, ya que la mayoría de los casos tienen más de 19 años de vigencia", afirmó. La ASF recomendó a Secretaría de Hacienda actualizar el Sistema de Control y Transparencia de los Fideicomisos, a fin de mejorar el control de las figuras jurídicas para transparentar el manejo de los recursos públicos federales aportados. Además, se consideró oportuno que la Secretaría de la Función Pública (SFP) fortalezca las funciones de vigilancia, coordinación y supervisión de las auditorías a los fideicomisos.