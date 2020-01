Señalan familiares caso de negligencia

Madero, Tam.

Un nuevo caso de negligencia médica en el Hospital Regional número 6 de Ciudad Madero, en el que una mujer llegó con una llaga en la espalda y terminó por complicar su salud al grado de morir fue denunciado por familiares.

Se trata de Julia Campos Vázquez, de 66 años de edad, quien el 22 de diciembre fue internada en el nosocomio y pese a las instrucciones médicas urgentes, éstas no fueron acatadas, generando la brusca recaída de salud.

En primer término, se le practicó una cirugía para disminuir la afectación en el área comprometida.

Sin embargo, posteriormente la atención se relajó al grado de dejarla en el olvido. El cuerpo de enfermería señalaba que no se le brindaba atención debido a que no era de su competencia. Es decir, la paciente debió ser internada en el piso siete y no en el quinto. Por ende, no les correspondía brindarle la atención.

Familiares por más que pidieron la atendieran ante la mermada salud que ya era visible, nada se hizo. En el piso siete no había espacio y los doctores respondientes no se hacían cargo por no estar en el sitio que le correspondía.

Doña Julia no comía y no bebía líquidos debido a problemas que no revelaron, lo que hizo que su condición empeorara y tras una semana sufriera de dehidratación y hasta inanición.

Llegó al grado y pese a los reclamos de sus hijos, que la paciente ya no aceptaba medicamentos por la vía intravenosa, motivo por el cual se practicó un catéter directo al corazón.

Sin embargo, con ello empeoró un más su salud. Se entubó para recibir alimentos y líquidos, pero su condición había mermado demasiado.

"Definitivamente hay buenos doctores, buenos especialistas, pero hay otros que no tienen el más mínimo compromiso con la vida de otros. Que ahora como dice la canción - la vida no vale nada-", dijo Alejandro Cruz, hijo de la hoy fallecida.

EL ARGUMENTO

´Hubo mala comunicación´

Su madre se murió porque hubo mala comunicación de la familia", narra Alejandro Cruz, hijo de la hoy fallecida, que le dijo la jefa de cirugía general Evelyn Sánchez.

"Ella hasta se burló de la condición de mi madre. No es justo que se dé ese tipo de atenciones por parte del personal médico. Hay quienes no tienen el menor tacto con quienes sufren. Son inhumanos algunos, no todos", dijo Julia Cruz, otra hija de la occisa.

Julia Campos falleció el viernes poco antes del mediodía, luego de contraer una neumonía dentro del centro hospitalario a causa de la falta de aislamiento a los virus.