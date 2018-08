Señalan fallas en la seguridad

Cd. de México

En plena transición gubernamental, la seguridad pública adolece de estrategias definidas, injerencia política, baja credibilidad policial y hasta una crisis institucional, alertaron comisionados de Policía de los tres niveles de gobierno.

Pasadas las elecciones y de cara a nuevos gobiernos, los mandos policiales, advirtieron que para evitar reinvenciones en materia de seguridad, las nuevas administraciones deberán considerar éxitos en modelos policiales, como el Mando Único, y evitar que se replanteen las rutas policiales como ocurre en cada cambio de gobierno.

También llamaron a seguir en la tarea de fortalecer los puentes con los ciudadanos, rescatar valores humanos y reconstruir el tejido social desde una óptica policial de proximidad desde lo municipal.

"Me parece que no hemos reaccionado a la velocidad que se ha transformado la sociedad. Más que una critica a la estrategia empleada, haré una propuesta y un llamado respetuoso (al gobierno de Andrés Manuel López Obrador): que se analice aquello que sí funciona, que no en el ánimo de transformar y de cumplir con una agenda o con una serie promesas se vaya a borrar lo que merece continuar, hay que revisar cuáles son esos procesos en materia de seguridad.

"Tenemos una necesidad otra vez de construir puentes con la sociedad y todo aquello que ha impulsado el contacto entre autoridad y sociedad, el esquema de proximidad de esta última Administración ha funcionado, habría que revisarlo", opinó el Comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla en el espacio de Entredichos de Grupo Reforma.

Alberto Capella, Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, consideró que existe una crisis policial y de instituciones en México que no es posible pensar en un modelo de Policía que considere a los tres órdenes de gobierno.

"Hay que crear sistemas emergentes institucionales con las estructuras que tenemos ahorita, particularmente las regionales, si no, no vamos a resolver el problema, es impresionante la disparidad de crecimiento en profesionalización, capacitación, equipamiento, por ejemplo de la Policía Federal, en función otras corporaciones.

"Las que más se le acercan son algunas estatales, pero hablamos en términos muy reducidos, en términos cuánticos de los policías que deben atender el fenómeno, en aquellas regiones donde hay problema de violencia se tiene que pensar en provocar un mando homologado, único, vertical, es un gerenciamiento de policía, no una nueva", manifestó Capella.

Bernardo León Olea, Comisionado Municipal de Seguridad de Morelia, en Michoacán, discrepó con el Mando Único y urgió de herramientas policiales a las corporaciones de ese nivel, pues afirmó, son quienes atienden el 90 por ciento de los delitos reportados cada año en el país, principalmente los robos a negocio, casa y transeúnte.

"El problema no es una guerra, lo que necesitamos en las ciudades y en municipios no son fuerzas de ocupación, sino policías municipales que estén involucrados en la comunidad, porque te vas a dar cuenta que una mayoría de los detenidos tienen una relación con el crimen muy marginal, son gente que toma droga o narcomenudistas, es cierto.

"Pero también son gente que han pasado por el Juez Cívico, que hemos tenido la oportunidad de tratarlos y no lo hemos hecho. Imaginen un trabajo de policía municipal en 220 municipios del país con más de 100 mil habitantes, trabajando con las comunidades, con trabajo policial, la Policía no tiene que ser un cuerpo represivo sino un mediador social", enfatizó León.