Señalan corrupción de inspectores de Coepris

Cd. Victoria, Tam.- Este inicio de semana, la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción dio a conocer que funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) fueron señalados de supuestos actos de corrupción, por lo que personal de la Fiscalía acompaña en la realización de los operativos en tianguis y mercados rodantes.

"En lo que a mí respecta no he recibido una denuncia", dijo el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 1, Carlos César Ibarra Hernández, "la Comisión no tiene una denuncia como tal en ventanilla que digan ´vinieron a denunciar a este verificador´ en el tema de los operativos; si la Fiscalía lo tiene me parece excelente que esté coadyuvando y que esté participando, esa es una de las autoridades activas dentro de las acciones que tenemos, y todo lo que sea para sumar, para hacer nuestro trabajo es bienvenido".

El coordinador de la Jurisdicción número 1 aseveró que aquel verificador sanitario de la Coepris que sea descubierto violando la ley será puesto a disposición de la autoridad correspondiente; cabe recordar que el actual coordinador llega en sustitución de Jorge Humberto Chapa Rivas luego de que este fuera señalado por el diputado local de Morena, Ulises Martínez Trejo, de supuestos casos de extorsión.

Por otro lado, recordó que la COEPRIS espera instrucciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud en cuanto a la reapertura en tianguis para este fin de semana, recordó que en esta capital se implementó un programa con arcos desinfectantes en los principales accesos de estos mercados rodantes y que su apertura dependerá del número de contagios de Covid-19, y camas en hospitales, en la entidad.

"Aún en esta fecha en la que estamos está a consideración del Comité Estatal de Seguridad en Salud donde va a tomar la última palabra que nos va a decir ´no se puede seguir reaperturando esta prueba piloto porque se está saliendo de las manos...´ y nos darán la instrucción para que ya no se lleve a cabo", en caso de que este fin de semana se permita la apertura de tianguis, Ibarra Hernández recomendó a la población mantener el distanciamiento social, no ir con niños ni mujeres embarazadas, y el uso de cubrebocas en estos espacios.