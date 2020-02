Señalan a compañías que no pagan prestaciones; siguen subcontrataciones

Río Bravo.

La llegada de este 2020, trae consigo la intensificación de violación de derechos laborales por parte de empresas que se instalan clandestina o minimizando su razón social.

Tal es el caso señalado por Verónica Díaz, quien expuso que ya dentro de la zona residencial se instalan empresas que maquilan o "retrabajan" sin garantías para sus trabajadores, como le sucedió a varios miembros de su familia.

Detalló que se trata de "una fábrica de sorteo y retrabajo que no les da prestaciones (a los trabajadores), no les da aguinaldo, no generan antigüedad, no les proporciona ningún alimento y no les pagaron el día festivo que acaba de pasar mi seguro social.

No sé cuántos trabajadores tiene está por entre la Coahuila y la Guanajuato, es una casa blanca de dos pisos ahí contratan y tienen la puerta un logotipo que casi no se ve, donde tiene ahí la razón social. Los trasladan en 2 Vans blancas", indicó Díaz, cuyo testimonio pone de relieve el fenómeno de la subcontratación que niega derechos contemplados en la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución Mexicana.

Otro testimonio, fue el de la ex trabajadora Yazmín Flores Alejo, quien sobre el caso dijo: "Es la verdad, no daban nada", en alusión a los derechos de los trabajadores.

"Yo estuve ahí y ni los festivos pagaron dobles y uno estuvo ahí por necesidad, además de que no hay semana en fondo, pero es injusticia también".