Señala Ivanka Trump "ferocidad" de oposición política contra su padre

En una entrevista hoy para el programa Fox & Friends de Fox News, Ivanka Trump agregó que la vida política todavía la sorprende y que hay un nivel de maldad que no esperaba en Washington.



Cuando se le preguntó qué pensaba del testimonio de Comey, quien dijo que Trump le sugirió a él que hiciera a un lado una investigación sobre los contactos del ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn con Rusia, Ivanka Trump habló del sentir de su padre.



"Se siente muy vindicado (...) y se siente increíblemente optimista.



"Con todo el ruido, con toda la intensidad de la cobertura de los medios de comunicación y, obviamente, lo que llega a los titulares, en última instancia estamos realmente centrados en por qué el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump como su Presidente", dijo.



Añadió que ella está tratando de mantenerse enfocada en ayudar a su padre a cambiar el statu quo.



Ayer varios republicanos presionaron a Donald Trump para que confirme si tiene grabaciones de conversaciones privadas con Comey y para que las proporcione al Congreso de ser el caso.



También para que enfrente una posible citación legal, en momentos en que la investigación del Senado sobre colusión con Rusia u obstrucción de la justicia se ha extendido a un miembro del gabinete del Mandatario.



Fue un indicio de la intensificación de las consecuencias del testimonio de la semana pasada de Comey respecto a una indebida presión de Trump, testimonio que originó el viernes una respuesta colérica del Mandatario, quien dijo que Comey estaba mintiendo.



El Procurador General, Jeff Sessions, enfrentará mañana cuestionamientos incisivos de los senadores miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara alta.



No se sabe aún si esa audiencia será pública o a puertas cerradas.