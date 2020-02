Señalada por foto controvertida

Una foto donde se ve a la actriz Marlene Favela, con una actitud soberbia, mientras un bolero de la tercera edad le da servicio a sus zapatillas, provocó comentarios de indignación entre sus seguidores en las redes sociales.

Marlene, quien hace poco debutó como mamá, presumió la instantánea en Instagram, con la leyenda: "¡Empezando la semana con todo!".

Con lo que no contaba la bella actriz, es que muchos de sus fans, en su mayoría mujeres, se sintieron indignados por la imagen, que según refieren algunos de los comentarios que le dejaron a la mexicana, da muestra de la desigualdad entre clases sociales.

"Sí... en lo personal soy tu fan, pero esto es como de muy mal gusto", "es una foto de muy mal gusto.

No sabía que Marlene era así, qué pena", "no me gusta nada la foto, me parece humillante", "¡simplemente insensible!", fueron algunas de las opiniones vertidas en su espacio.

Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue hecha por la usuaria chumy_barajas2016, quien le expresó: "No entiendo por qué pones una foto como esta... no traes zapatos cerrados que necesitan bolear, simplemente quieres demostrar tu vanidad y así la gente mire que las puedes todas.

"Ni los más millonarios presumen así, bueno ellos no tienen tiempo de presumir porque en realidad sí tienen dinero.

A veces, los actores como tú piensan que por su poca fama pueden agarrar a cualquier gente que miran por allí para que ustedes salgan como todas unas "divas" y ellos como un pobre fan.

TENGAN HUMILDAD

Y SEAN REALES

Hubo algunos otros comentarios que se enfocaban en la belleza y carisma de Marlene Favela.