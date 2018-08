Señalada de homófoba

Monterrey, N.L.

Tyson Beckford insultó el cuerpo de Kim Kardashian a través de un comentario en Instagram, mismo que ella contestó cuestionando la sexualidad del modelo, informó Cosmopolitan.

En la imagen, Kardashian vestía el atuendo con el que asistió al programa Jimmy Kimmel Live.

"Lo siento, no me importa personalmente. Ella no es real, el doctor le echó a perder la cadera derecha", comentó el modelo Tyson Beckford.

NO SE QUEDA CALLADA

La también empresaria no se quedó callada y le respondió.

"Sis (sic), todos sabemos por qué no te importa", escribió Kardashian.

Las redes se dividieron entre las dos estrellas, pues unos señalaron a Kardashian de homófoba y otros acusaron al modelo de 'body-shaming', o sea humillar o querer avergonzar a alguien por su cuerpo.

Beckford tiene un hijo de 20 años, ha tenido varias relaciones con mujeres y nunca ha dicho que sea gay.

A FAVOR Y EN CONTRA

El comentario de la estrella de reality desató una ola de críticas y pero también de apoyo.

"¿Cómo es que un hombre como Tyson Beckford odia a una mujer como Kim Kardashian? ¿Porque ella hace más dinero que tú? Adiós, chico, consigue una vida y concéntrate en tu carrera de modelaje, de la cual nadie está al pendiente", opinó el usuario @iamoliviaxoxo.

Los detractores de Kardashian también alzaron la voz.

"Pobre Kim K... se enojó por no ser el objeto de deseo de todos los hombres negros... así que llama a Tyson Beckford gay. No me puedes decir que su declaración no es homófoba", compartió la internauta @JackieEbule.

A través de sus historias de Instagram, Tyson Beckford reafirmó su comentario.

"Mi opinión sobre las mujeres que se hacen cirugías plásticas es la misma: ¡no es para mí, personalmente no me importa! Fin de la historia". Tyson Beckford, modelo.