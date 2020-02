Señalada como interesada

Jon Peters, esposo más reciente de Pamela Anderson con quien sólo duró 12 días, afirmó en una entrevista para Page Six que la actriz se casó con él solamente para que le pagara sus deudas.

"Dejé todo por Pam. Ella debía 200 mil dólares en facturas y no tenía forma de pagarlas. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto", contó Peters.

NIEGA SER CONTROLADOR

El productor negó las reciente acusaciones de conocidos de la estrella de Guardianes de la Bahía quienes dijeron que ella había decidido separarse de él porque era un controlador; Peters confesó que fue él quien le pidió el divorcio a través de un mensaje de texto.

"Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me asustó. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla", contó.

"La recibí en mi vida con los brazos abiertos y con amor, ya que he cuidado de ella durante muchos años".