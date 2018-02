Señala a Ricardo Rocha de acosador

”Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y empieza a acercarse de más, mientras yo me hacía a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda”.

Sofía Niño de Rivera acusó al periodista Ricardo Rocha de acosador en una entrevista para el programa de Carmen Aristegui en CNN.

La comediante reveló que vivió momentos incómodos con el periodista en dos ocasiones cuando fue a visitarlo a un estudio de grabación en TV Azteca.

Niño de Rivera agregó que después de este hecho incómodo la televisora del Ajusco le extendió una invitación para grabar un piloto con Rocha y Sergio Sarmiento y ella aceptó, pero volvió a vivir el acoso del también conductor.

“Cuando estábamos en el programa, Ricardo me decía ‘A ver, párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa’. Yo cada vez me ponía más nerviosa. Ya habían pasado dos años desde la última entrevista. Me agarraba del brazo, se acercaba más. Me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda’’, reveló.

Después de estos sucesos la también actriz contó que la asistente de Ricardo Rocha la volvió a invitar al programa con el periodista a través de un mensaje de WhatsApp, pero ella se negó rotundamente y le dijo que se sentía incómoda a su lado.

“Siempre que voy con él me incomoda muchísimo. Sólo habla de mi físico, nunca de mi carrera. Es muy acosador y no quiero tener nada que ver con él”, le explicó a la asistente.

ROCHA SE DEFIENDE

Ricardo Rocha se enteró del mensaje que Sofía le mandó a su asistente y ésta le explicó que el periodista nunca tuvo mala intención, ni quiso incomodarla, por lo que se disculpó.

Luego de estas acusaciones, Rocha le escribió a Aristegui un mensaje donde argumenta que analizó junto a su equipo el video donde Niño de Rivera se siente incómoda y para ellos, no hay nada parecido a un acoso.