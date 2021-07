Señala Paola Espinosa represalias de Conade

La clavadista explicó en videoconferencia que la responsable de Becas y Atención a Deportistas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Luz María Chávez, le expresó su molestia luego de haber ido al Comité Olímpico Mexicano para pedir una explicación sobre qué pasaría con la plaza olímpica que consiguió en el Mundial de Gwangju 2019 en trampolín 3 metros sincronizados junto a Melany Hernández.

"Luz María Chávez me dijo que el error fue haber ido al COM, esa fue la primera molestia que tuvo la directora de la Conade conmigo, después nos encerraron en el CNAR, donde la Conade nos amenazó de no poder salir. Tengo una hija de tres años, yo no puedo dejarla sola por completo, mandé una carta y no vi respuesta de la Conade", dijo la bajacaliforniana.

Además, Paola comentó que rechazó publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), donde varios servidores públicos formaron parte de una red de corrupción en la dependencia del deporte nacional.

"Nunca nos dejaron sin apoyo, sólo fue una reestructuración, no quería meter las manos al fuego porque no era mía, no me consta, no podía subir esa carta a redes sociales, se tiene que investigar, pero en realidad es algo que no me consta y no podía apoyar, creo que fue el principal enojo el no apoyar algo que no me pareció", afirmó Espinosa.