Señala Paola Espinosa represalias de Conade

La clavadista comentó que rechazó publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), donde varios servidores públicos formaron parte de una red de corrupción en la dependencia del deporte nacional.

"Nunca nos dejaron sin apoyo, sólo fue una reestructuración, no quería meter las manos al fuego porque no era mía, no me consta, es algo que no sé si sea verdad o mentira, no podía subir esa carta a redes sociales, se tiene que investigar, pero en realidad es algo que no me consta y no podía apoyar, creo que fue el principal enojo el no apoyar algo que no me pareció", dijo Espinosa en videoconferencia.