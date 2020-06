Señala LeBarón a Jefe de Policía por masacre

CIUDAD DE MÉXICO.

En entrevista para Entredichos, explicó que el mando policiaco es una de las siete personas que se encuentran detenidas y son investigadas en México; dos más están bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos. LeBarón, quien regresó al País después de recibir amenazas de muerte, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene identificadas a alrededor de 100 personas que participaron en la masacre y que presuntamente estarían coludidas con autoridades locales. Te fuiste a Estados Unidos, ¿quién te amenazó? El cártel en Chihuahua. Me avisaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos que ellos tenían inteligencia de una amenaza inminente y yo salí corriendo. ¿Cuándo regresaste a México? Ya tengo como dos o tres meses aquí. Entiendo que hace unos días te entrevistaste con el Fiscal Alejandro Gertz, para saber del avance de la investigación. Parece que va bien la investigación, hay una colaboración estrecha con Estados Unido, y ellos nos han dicho que en agosto van a tener datos más certeros con todos los peritos y la balística y todo eso que se toma mucho tiempo.

Sin violentar el sigilo de la investigación, ¿nos puedes decir algo de lo que te reportó el Fiscal? Cada vez más están descubriendo la colusión de las autoridades, de los policías con los delincuentes, y que ellos ya tienen a al menos 100 personas identificadas que participaron en esa masacre, y es imposible que ellos paseen por el noroeste del estado sin la colusión y colaboración del Gobierno del estado. La verdad es que el Gobierno de Javier corral ha sido un cómplice de todo tipo de crímenes que se han cometido en contra de nuestra familia. ¿Hay detenidos? Por lo pronto hay siete detenidos en México y dos en Estados Unidos, y esto del coronavirus ha detenido mucho las actividades de la investigación en campo, pero en la inteligencia parece que tienen algunos datos y están presos, entre esos siete, el director de Seguridad Pública de Janos -que tenía 16 años en ese puesto- como alguien que activamente participó asesinando a mis primas con armas de fuego. ¿Está involucrado en la masacre que le costó la vida a los niños y a las mujeres? Esa es la presunción que hay hasta ahorita, y hay muchos otros policías que colaboran con el crimen organizado en todos los municipios. Aquella masacre sacudió la conciencia nacional, de hecho vino la marcha que montaron tú y Javier Sicilia desde Cuernavaca, Morelos, y el propio Presidente de la República los recibió en Palacio Nacional, y después fue el allá a la comunidad, ¿lo han vuelto a ver? Al Presidente (López Obrador) no, pero nos han dicho que él está al tanto de la investigación y que es una prioridad para su gobierno detener a todos los responsables, pero hay que decirlo muy claro, el Presidente dijo que para junio iba a reducir la violencia al 50 por ciento en el País y ha aumentado, yo creo que el 50 por ciento, entonces tenemos un sistema electoral, democrático que no le rinde cuentas en absolutamente nada a los mexicanos, un sistema de justicia que no le da justicia a los mexicanos, y una Legislatura que a todas luces es un fraude y una mafia y una farsa que no le da herramientas para resolver conflictos y para que los mexicanos podamos vivir en paz. Yo creo que esto es una consecuencia de la apatía y de la falta de responsabilidad de todos los ciudadanos.

Me decías que sigues integrando el frente (ciudadano para recuperar la seguridad), ¿qué tareas te has fijado? Nosotros estamos totalmente comprometidos en descubrir y llamar a cuentas a todos los sicarios, a todos los asesinos y todos los involucrados en el crimen en contra de mis primas, y yo creo que la justicia tiene que empezar por un caso, se resuelve ese caso y el método con el que se resuelve, las herramientas y el proceso lo podemos ir replicando, pero tenemos que enfocarnos en un caso y resolverlo. Yo creo que todos debemos de empezar a buscar un caso y asumir una responsabilidad cada quien personal, porque no va a venir el mesías a salvarnos, esta es una tarea que se tiene que emprender por millones de mexicanos.