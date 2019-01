Señala la ONU-DH que la GN no cumple los parámetros de Corte Interamericana

CIUDAD DE MÉXICO.

El modelo de Guardia Nacional (GN) propuesto por el Ejecutivo federal no cumple con los parámetros establecidos por la Corte Interamericana, reviró el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Por ello el diplomático llamó a los diputados a debatir de manera "pausada y reflexiva" este tema, porque en el dictamen aprobado en comisiones no se garantiza que no habrá violaciones graves a los derechos humanos con la fusión de las fuerzas armadas.

"En lo que muy probablemente será la definición constitucional más relevante que adopte la presente legislatura en materia de seguridad, la ONU reitera la invitación para que se realice de manera pausada y reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales", indicó.

"La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debería ser excepcional, hace permanente lo que debería ser temporal y amplía indebidamente una labor que debería estar circunscripta a criterios de estricta necesidad", indicó.

Al participar en la Cámara de Diputados, en las audiencias públicas que este jueves abordan el tema Derechos Humanos y Guardia Nacional, Jarab dijo que la ONU mantiene su preocupación basada en cuatro elementos:

1.- El dictamen no brinda garantías de no repetición y no permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en el pasado.

2.- Que la fusión de la Policía Federal con las policías militares evite los esfuerzos de construir a las corporaciones civiles. No queda claro el futuro de la Policía Federal.



3.- La preocupación por el impacto en la investigación del delito y el sistema de justicia pena llegaría a tener la reforma.



4.- La preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, pues desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, la violencia se ha disparado.